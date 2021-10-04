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Когда COVID-больного нужно госпитализировать: критерии Минздрава

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Киев, Понедельник 04 октября 2021 12:44
Когда COVID-больного нужно госпитализировать: критерии Минздрава Фото: при каких симптомах нужно госпитализировать больного (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Коронавирусная болезнь COVID-19 может иметь разное течение: легкое, средней тяжести и тяжелое. Сейчас на стационарное лечение госпитализируют пациентов средней тяжести и тяжелых больных.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу Минздрава.

Пациенту может потребоваться госпитализация при таких симптомах и состояниях:

  • Боль в грудной клетке.
  • Тяжесть дыхания, одышка в состоянии покоя, признаки дыхательной недостаточности.
  • Сатурация с уровнем кислорода в крови менее 92%. Для измерения сатурации в домашних условиях можно использовать пульсоксиметр
  • Нарушение сознания.
  • Другие признаки, которые угрожают жизни и свидетельствуют о критическом состоянии пациента.

Кто принимает решение о госпитализации

Решение о госпитализации принимает врач на основе проведенного обследования, основываясь на имеющемся симптомокомплексе у конкретного больного.

В любом случае важным остается консультирование пациента со стороны семейного врача. Именно он может предоставить рекомендации и определить, достаточно ли пациенту амбулаторного лечения.

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