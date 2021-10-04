Коли COVID-хворого потрібно госпіталізувати: критерії МОЗ
Фото: при яких симптомах потрібно госпіталізувати хворого (Mario Tama/Getty Images)
Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.
Пацієнту може знадобитись госпіталізація при таких симптомах та станах:
- Біль у грудній клітці.
- Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності.
- Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульксосиметр
- Порушення свідомості.
- Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.
Хто приймає рішення про госпіталізацію
Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.
У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.