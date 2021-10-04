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Коли COVID-хворого потрібно госпіталізувати: критерії МОЗ

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Київ, Понеділок 04 жовтня 2021 12:44
Коли COVID-хворого потрібно госпіталізувати: критерії МОЗ Фото: при яких симптомах потрібно госпіталізувати хворого (Mario Tama/Getty Images)
Автор: Анастасія Рокитна

Коронавірусна хвороба COVID-19 може мати різний перебіг: легкий, середньої тяжкості та тяжкий. Наразі на стаціонарне лікування госпіталізують пацієнтів середньої тяжкості та тяжких хворих.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу МОЗ.

Пацієнту може знадобитись госпіталізація при таких симптомах та станах:

  • Біль у грудній клітці.
  • Важкість дихання, задишка у стані спокою, ознаки дихальної недостатності.
  • Сатурація з рівнем кисню в крові менше 92%. Для вимірювання сатурації в домашніх умовах можна використовувати пульксосиметр
  • Порушення свідомості.
  • Інші ознаки, які загрожують життю та свідчать про критичний стан пацієнта.

Хто приймає рішення про госпіталізацію

Рішення щодо госпіталізації приймає лікар на основі проведеного обстеження, грунтуючись на наявному симптомокомплексі у конкрентного хворого.

У будь-якому разі важливим залишається консультування пацієнта з боку сімейного лікаря. Саме він може надати рекомендації та визначити, чи достатньо пацієнту амбулаторного лікування.

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Коронавірус Мінстерство охорони здоров'я України
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