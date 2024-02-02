В Cosmolot заявили про системний тиск на компанію: не виключають рейдерство

"Нас намагаються зламати пустими та безпідставними звинуваченнями у звʼязках з росією, створенням репутаційних та операційних проблем для компанії. Тепер додається телефонний тероризм, спам-атаки та залякування партнерів. Невідомі масово телефонують партнерам компанії та їх родичам. В хід йдуть пусті звинувачення та погрози, що призводить до операційних проблем бізнесу", - заявив бізнесмен.

На його думку, атака на Сosmolot вигідна росії. Однак, те, що відбувається сьогодні стосовно компанії - не просто тиск, це кримінал.

"Це неприпустимо в правовій державі. Але нас не схилити до жодних корупційних схем і "відкатів". Ми звертатимемось в поліцію і НАБУ, щоб встановити тих, хто за цим стоїть. Всі задіяні в шантажі особи мають понести відповідальність за свої незаконні дії. Якщо ж підтвердяться чутки, що в цих діях беруть участь діючі представники державних органів влади, то я не буду мовчати про це, і з усіма доказами оприлюдню інформацію про те, хто і чому організував протизаконний тиск на Cosmolot", - наголосив бізнесмен.

Крім того, за його словами, банки заблокували всі транзакції Cosmolot, посилаючись на розпорядження Державної служби фінансового моніторингу.

"Це схоже на рейдерську атаку. Метою цих дій точно не є збільшення надходжень до бюджету і створення в Україні інвестиційного клімату. Тож тепер я зроблю ці атаки публічними: для Bloomberg і Reuters, для міжнародної ділової та дипломатичної спільноти, для Білого Дому і Rammstein. Я розпочинаю свою роботу у Києві разом з усіма належними послами. Зокрема, я також відвідаю особисто представників бізнесу та політичних лідерів у Лондоні, Берліні, Брюсселі та цього тижня у Вашингтоні", - додав він.

Дамерау наголошує: він інвестував в Україну майбутнього, щоб побудувати глобальну платформу для української економіки та ІТ-сектору, засновану на бізнесі, який, ймовірно, не зазнає ризику банкрутства у воєнний час.

"Я зробив своєю пристрастю побудову бачення президента України: легального, ліцензованого, білого бізнесу в секторі ігор, розваг та азартних ігор, який став - з 2,6 млрд гривень - таким же великим платником податків, як Arcelor Mittal, і більшим, ніж багато зі 100 найбільших українських компаній. Але наша компанія не лише сплачує податки до державного бюджету, які йдуть на захист України від агресора, ми також підтримуємо Збройні сили України військовою технікою, безпілотниками... Будь-яка атака на Cosmolot послаблює українську армію, державний бюджет, бізнес та міжнародний імідж", - резюмував бізнесмен.