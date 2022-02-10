ru ua
Чт, 10 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Cosmolot запускает авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении Дія

Новина українською →
Четверг 10 февраля 2022 10:05
Cosmolot запускает авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении Дія

Первое лицензионное онлайн-казино Cosmolot внедрило верификацию с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Подтверждение личности игрока – обязательная и важная процедура безопасности игорного бизнеса. Чтобы начать игру, необходимо подтвердить возраст, принадлежность платежных карт, отсутствие других аккаунтов на сайте и зависимости от азартных игр. Именно качество авторизации отличает легальные компании от теневых — лицензионное казино не допустит к играм неподтвержденных пользователей, которые не отвечают требованиям законодательства.

Интеграция сервиса ускорит верификацию новых профилей. Ранее игроки загружали фотографии паспорта или ID-карты вручную и ждали ответ до 24 часов. Теперь пользователи могут добавить документы через приложение Дія в несколько кликов и сразу перейти к развлечениям на сайте Cosmolot.

«Партнерство с Министерством цифровой трансформации позволяет нам гарантировать защиту личных данных пользователей и развивать принципы ответственной игры, — говорит Сергей Потапов, СЕО Cosmolot. — Подтверждая документы через сервис Дія, мы не только ускоряем процесс регистрации, но и повышаем доверие наших игроков к развлекательной платформе».

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
Путин намерен "добиваться" от США и НАТО юридически закрепленных "гарантий"
DAILY
Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Белорусский фронт. Что стоит за угрозами Лукашенко и готов ли он к агрессии против Украины