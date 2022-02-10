Cosmolot запускает авторизацию игроков с помощью цифровых документов в приложении Дія

Первое лицензионное онлайн-казино Cosmolot внедрило верификацию с помощью цифровых документов в приложении Дія.

Подтверждение личности игрока – обязательная и важная процедура безопасности игорного бизнеса. Чтобы начать игру, необходимо подтвердить возраст, принадлежность платежных карт, отсутствие других аккаунтов на сайте и зависимости от азартных игр. Именно качество авторизации отличает легальные компании от теневых — лицензионное казино не допустит к играм неподтвержденных пользователей, которые не отвечают требованиям законодательства.

Интеграция сервиса ускорит верификацию новых профилей. Ранее игроки загружали фотографии паспорта или ID-карты вручную и ждали ответ до 24 часов. Теперь пользователи могут добавить документы через приложение Дія в несколько кликов и сразу перейти к развлечениям на сайте Cosmolot.

«Партнерство с Министерством цифровой трансформации позволяет нам гарантировать защиту личных данных пользователей и развивать принципы ответственной игры, — говорит Сергей Потапов, СЕО Cosmolot. — Подтверждая документы через сервис Дія, мы не только ускоряем процесс регистрации, но и повышаем доверие наших игроков к развлекательной платформе».