Cosmolot Airlines: 50 стійких до РЕБ ударних БпЛА вже на фронті

Cosmolot Airlines посилив підрозділи ЗСУ 50 модернізованими ударними БпЛА Punisher, які були передані українським захисникам в межах проєкту. Модернізовані БпЛА мають високу стійкість до засобів РЕБ. Тож, можуть виконувати місії в умовах активного придушення GPS та телеметрії.

Перші безпілотники швидко проявили свою ефективність у знищенні ворожої техніки, розвідці та ліквідації позицій окупантів у глибокому тилу. Завдяки БпЛА, що були передані в рамках проєкту Cosmolot Airlines, авіаційні підрозділи України ефективно ліквідували ворожу техніку на суму в кілька сотень мільйонів доларів, включаючи танки, гармати, міномети станції РЕБ та інші ворожі об’єкти.

Розробники Punisher створили технологію, яка дозволила БпЛА ефективно виконувати бойові операції в умовах високої концентрації РЕБ.

Стійкість модернізованого Punisher до РЕБ дозволяє бригадам без перешкод здійснювати задачі, на які розрахований БпЛА Punisher: знищення логістики, зв’язку та кваліфікованого персоналу ворога, ліквідація БК, позицій, станцій заправки техніки пальним у глибокому тилу. РЕБостійкість дрону створює для ворога такі умови, в яких вони дізнаються про свої втрати в момент ураження. Тобто, коли Punisher відпрацював у тилу, знищив особовий склад, станцію пального, ворожі танки на передовій стають не боєздатними.” — коментує Петро Розенбаум, інженер Punisher.

Головна мета проєкту Cosmolot Airlines — технологічне посилення ЗСУ. На 50 БпЛА Punisher іініціатори проєкту витратили 100 млн грн з власного прибутку.

Якщо бізнеси братимуть під опіку конкретного українського виробника зброї та надаватимуть системну фінансову підтримку, це допоможе у масштабуванні вітчизняного military-tech. Сучасні українські військові інженерні рішення мають можливість посилити фронт необхідним озброєнням.

“Наша бригада здійснила велику кількість успішних операцій. Завдяки співпраці із сусідньою бригадою, яка також використовує Punisher для розвідки та дорозвідки. На рахунку знищеної ворожої техніки нашого екіпажу мінометні установки, самохідні артилерійські установки та станція РЕБ. Я працював з дронами різного типу. На мою особисту думку, кращого за Punisher, літакового типу дрона, немає. Коли відпрацьовуєш по “жирних” цілях хочеться не зупинятися та вилітати без вихідних” — військовослужбовець, учасник екіпажу Punisher.

Проєкт Cosmolot Airlines відкриває нові можливості для відповідального бізнесу звернути увагу на українських виробників спорядження та озброєння. Системна підтримка бізнесом військових виробів — суттєва та вкрай необхідна допомога українським захисникам у наближенні перемоги.