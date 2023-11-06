Cosmolot Airlines: 31 ударних БпЛА вже передані ЗСУ

В рамках проєкту Cosmolot Airlines відбулася друга передача модернізованих ударних БпЛА Punisher підрозділам ЗСУ. Загалом вже 31 інноваційних стійких до РЕБ БПЛА посилили передову та допомагають ЗСУ ефективно виконувати бойові задачі.

Нове покоління Punisher стійкі до РЕБ, тихі, непомітні, точно вражають позиції ворога у глибокому тилу, куди не дістає артилерія. Модернізовані БпЛА дозволяють нищити ворожу техніку на мільярди доларів, а дистанційне керування дронами зберігає життя українських захисників.

“Punisher — багатоцільовий та дуже важливий для розвідки та знищення стаціонарних цілей ворога БПЛА. З яким підрозділ, в якому я служу, працює майже два роки. Плюсів у Punisher багато, наприклад, екіпажі з Punisher можуть знаходитися на більш віддалених, умовно більш безпечних позиціях і наносити удари з меншим ризиком для свого життя, ніж пілоти FPV-дронів чи Mavicʼів. Якщо говорити про розвідку, майже після кожного вильоту чати розвідки поповнюються уточненими даними. В новій модернізації Punisher більше не чутливий до РЄБ ворога і має кращі балістичні характеристики та більшу дальність польоту. Взагалі виробництво БПЛА такого рівня під час війни, співпраця різних бізнесів з Силами Оборони — це хороший приклад правильної взаємодії” — Андрій Хливнюк, рядовий Сил Оборони, пілот БпЛА Punisher, лідер гурту Бумбокс.

Раніше COSMOLOT звітували про передачу першої партії ударних БпЛА, що складалася з 15 дронів, цього ж разу бійцям було передано 16 новітніх БпЛА Punisher. Всього проєкт по створенню потужного приватного ударного флоту Cosmolot Airlines для ЗСУ буде налічувати 50 БпЛА, і в листопаді остання партія дронів посилить ще десяток батальйонів.

“Україна не просто завершує власну боротьбу за визволення, ця війна — вікова боротьба за політичне та геополітичне становлення Європи та Європейського Союзу. Український бізнес та підприємці є опорою уряду та важливою складовою підтримки Збройних Сил України.

Головною задачею бізнесу залишається зберігати робочі місця, утримувати кращі ІТ-таланти всередині країни, платити податки, підтримувати громадян та завзято допомагати армії. Таким бізнесом є Cosmolot. Тому я обрав інвестувати саме у цю компанію. Першочергово я інвестую в українських героїв та в перемогу України. А Cosmolot робить це щодня найефективнішими та найдієвішими шляхами.

Ці шляхи забезпечують українських захисників необхідним. Бо, сидячи в окопах та у складних боях, наші воїни не мають думати, де та як взяти дрон, авто чи інше спорядження. Вони не мають просити людей допомогти і думати, як закрити позачерговий збір. Це маємо робити ми, поки захисники ризикують життям. Ми — це український відповідальний бізнес.

Cosmolot робитиме це і далі. Це тільки початок. Запрошуємо українську, європейську, світову бізнес-спільноту та підприємців приєднатися до нас. Тільки єднаючи зусилля, ми створимо мирне майбутнє” — коментує Арнульф Дамерау, головний інвестор компанії COSMOLOT.