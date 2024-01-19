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У Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи пов’язане з його позицією на захист бізнесу

П'ятниця 19 січня 2024 10:28
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У Concorde Capital заявили, що затримання Мазепи пов’язане з його позицією на захист бізнесу Фото: у Concorde Capital заявили, що затримання Ігоря Мазепи пов’язане з його позицією на захист бізнесу (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

Затримання засновника інвестиційної компанії Concorde Capital Ігоря Мазепи пов’язане з його публічною позицію щодо посилення тиску з боку правоохоронних органів на власників українського бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

"Силовики діяли протизаконно та агресивно, допустили всі можливі процесуальні порушення: не допустили адвокатів, вилучали всі без розбору документи і особисті кошти працівників компанії, обшукали офіс компанії без ухвали суду та з виламуванням дверей", - заявили в компанії.

Наразі компанія готує звернення до керівництва держави щодо "тиску на компанію та знищення силовиками інвестиційного клімату в Україні".

"Це звернення планують підписати власники сотень великих бюджетоутворюючих українських компаній. Питання по тиску на Ігоря Мазепу починає вже виходити далеко за межі слідчих дій, розпочатих правоохоронцями, як тільки Ігор Мазепа не побоявся заявити на всю країну про корумпованість силових структур та про створення антирейтингу недобросовісних правоохоронців", - заявили в Concorde Capital.

У травні 2023 року Мазепа анонсував створення антирейтингу правоохоронців та суддів, які використовують повноваження з незаконною метою.

28 червня на підтримку ініціативи Мазепи виступили 42 підприємці, які опублікували маніфест на захист 42-ї статті Конституції. Серед них - власниця фармкомпанії "Фармак" Філя Жебровська, гендиректор "Агромату" Сергій Войтенко, засновник "Текстиль-Контакту" Олександр Соколовський, фаундер компаній FinStream та Cronvest, голова Асоціації підприємців-ветеранів Сергій Позняк, голова Федерації роботодавців України Дмитро Олійник та інші.

За даними компанії, після цього публічного звернення правоохоронці отримали команду провести затримання Ігоря Мазепи через фабрикування проти нього кількох кримінальних проваджень.

Оновлено. В компанії також повідомили, що при інкримінованих збитках у 7 млн грн, Ігорю Мазепі встановили заставу 700 млн грн, а його брату 500 млн грн.

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Ігор Мазепа
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