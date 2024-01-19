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В Concorde Capital заявили, что задержание Мазепы связано с его позицией в защиту бизнеса

Пятница 19 января 2024 10:28
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В Concorde Capital заявили, что задержание Мазепы связано с его позицией в защиту бизнеса Фото: в Concorde Capital заявили, что задержание Игоря Мазепы связано с его позицией в защиту бизнеса (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

Задержание основателя инвестиционной компании Concorde Capital Игоря Мазепы связано с его публичной позицией по усилению давления со стороны правоохранительных органов на владельцев украинского бизнеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

"Силовики действовали противозаконно и агрессивно, допустили все возможные процессуальные нарушения: не допустили адвокатов, изымали все без разбора документы и личные средства работников компании, обыскали офис компании без определения суда и с выламыванием дверей", - заявили в компании.

В настоящее время компания готовит обращение к руководству государства о "давлении на компанию и уничтожении силовиками инвестиционного климата в Украине".

"Это обращение планируют подписать владельцы сотен крупных бюджетообразующих украинских компаний. Вопрос по давлению на Игоря Мазепу начинает уже выходить далеко за пределы следственных действий, предпринятых правоохранителями, как только Игорь Мазепа не побоялся заявить на всю страну о коррумпированности силовых структур и о создании антирейтинга недобросовестных правоохранительных органов", - заявили в Concorde Capital.

В мае 2023 года Мазепа анонсировал создание антирейтинга правоохранителей и судей, использующих полномочия по незаконным целям.

28 июня в поддержку инициативы Мазепы выступили 42 предпринимателя, опубликовавших манифест в защиту 42-й статьи Конституции. Среди них – владелица фармкомпании "Фармак" Филя Жебровская, гендиректор "Агромата" Сергей Войтенко, учредитель "Текстиль-Контакта" Александр Соколовский, фаундер компаний FinStream и Cronvest, глава Ассоциации предпринимателей-ветеранов Сергей Позняк, глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник и другие.

По данным компании, после этого публичного обращения правоохранители получили команду провести задержание Игоря Мазепы из-за фабрикования против него нескольких уголовных производств.

Обновлено. В компании также сообщили, что при инкриминируемом ущербе в 7 млн грн, Игорю Мазепе установили залог 700 млн грн, а его брату 500 млн грн.

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