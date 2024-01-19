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В Concorde Capital назвали причину виїзду Мазепи за кордон: прямував до Давосу

Фото: в Concorde Capital назвали причину виїзду Ігоря Мазепи за кордон: прямував до Давосу (прес-служба)
Автор: Сергей Новиков

18 січня Ігор Мазепа прямував на Всесвітній економічний форум у Давосі з метою залучення інвестицій в ПРАТ "Кривий Ріг Цемент", який є одним із найбільших виробників цементу в Україні. Всі необхідні офіційні документи на виїзд з країни він мав, як власник і представник цього підприємства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву інвестиційної компанії Concorde Capital, Facebook Мазепи, а також Facebook ПРАТ "Кривий Ріг Цемент".

Як констатували у компанії, підприємство готується до масштабного проєкту з модернізації на більше ніж 15 млн євро для збільшення потужностей для відновлення країни після закінчення війни. 

ПРАТ "Кривий Ріг Цемент" знаходиться на фінальній стадії переговорів з Дацьким державним фондом на отримання пільгового кредитування у рамках міжнародної програми відбудови, а також заявився на отримання грантової допомоги від USAID.

Мазепа мав ряд запланованих зустрічей у Давосі саме з приводу залученні інвестицій у ПРАТ "Кривий Ріг Цемент". Однак, як констатують у компанії, тепер вони не розуміють як поточна ситуація може вплинути на хід перемовин, а отже і розвиток підприємства, реалізацію проєкту з розширення та створення нових робочих місць. 

Компанія також заперечила заяви про нібито спробу Ігоря Мазепи залишити Україну через переслідування правоохоронними органами і констатувала, що Ігор Мазепа, як генеральний директор Concorde Capital регулярно буває у відрядженнях за кордоном по інвестиційній діяльності. Також він виїжджає по своїм волонтерський проектам, адже активно допомагає Силам оборони України. 

Нагадаємо, 18 січня Державне бюро розслідувань України затримало відомого українського інвестбанкіра Ігоря Мазепу на кордоні, а в офісі його компанії Concorde Capital провели обшуки. Компанія пов’язує ці події з заявами підприємця про тиск силовиків на бізнес. 

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Ігор МазепаДавос