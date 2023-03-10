ConcordBank за підсумками минулого року перейшов до когорти великих

Впродовж 2022 року ConcordBank сплатив державі податків та зборів на загальну суму понад 150 млн грн. Водночас підтримка ЗСУ та благодійних проєктів з боку банку перевищила 100 млн грн. За підсумками 2022 року ConcordBank перейшов на облік зі звичайної податкової до управління ДПС з роботи з великими платниками податків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову правління ConcordBank Юрій Задоя.

Він також повідомив подробиці фінансових покажчиків. Зокрема, СoncordBank сплатив державі понад 151 млн грн: 141 млн грн податків і майже 10,7 млн грн обов’язкових внесків і зборів до бюджету.

За його оцінкою, перехід на облік до Офісу управління ДПС з роботи з великими платниками податків є "маркером успішності".

"Посилення економіки та стійкий бізнес, що розвивається, особливо потрібні Україні зараз, ми розуміємо це. Банківська система до того ж є стратегічно важливою сферою, тож цей "фронт" важливо тримати", - додав Задоя.

Від лютого 2022 року ConcordBank значну частину власного прибутку спрямовував на благодійництво та підтримку військових підрозділів ЗСУ. У деякі місяці на ці потреби спрямовувалося до 50% прибутку.

Зокрема, як повідомив Задоя, протягом року було "виконано майже 250 запитів від військових підрозділів, яким передано кілька БПЛА, понад 40 квадрокоптерів, близько 50 тепловізорів та 30 радіостанцій, зарядні станції, генератори тощо".