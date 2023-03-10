ConcordBank по итогам прошлого года перешел в когорту крупных

В 2022 году ConcordBank уплатил государству налогов и сборов на общую сумму более 150 млн грн. В то же время, поддержка ВСУ и благотворительных проектов со стороны банка превысила 100 млн грн. По итогам 2022 года ConcordBank перешел на учет из обычной налоговой в управление ГНС по работе с крупными налогоплательщиками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу правления ConcordBank Юрия Задоя.

Он также сообщил подробности финансовых указателей. В частности, СoncordBank уплатил государству более 151 млн. грн.: 141 млн. грн. налогов и почти 10,7 млн. грн. обязательных взносов и сборов в бюджет.

По его оценке, переход на учет в Офис управления ГНС по работе с крупными налогоплательщиками является "маркером успеваемости".

"Усиление экономики и развивающийся устойчивый бизнес особенно нужны Украине сейчас, мы понимаем это. Банковская система к тому же является стратегически важной сферой, поэтому этот "фронт" важно держать", - добавил Задоя.

С февраля 2022 года ConcordBank значительную часть собственной прибыли направлял на благотворительность и поддержку военных подразделений ВСУ. В некие месяцы на эти нужды направлялось до 50% прибыли.

В частности, как сообщил Задоя, за год было "выполнено почти 250 запросов от военных подразделений, которым передано несколько БПЛА, более 40 квадрокоптеров, около 50 тепловизоров и 30 радиостанций, зарядные станции, генераторы и т.д.".