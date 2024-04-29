COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей

"Сьогодні ми запрошуємо вас у світ писанки, у світ яскравих кольорів, у світ традицій, у світ символів, які ви зможете зобразити на писанках. Задумайтесь над тим, що у ці дні, коли в усіх куточках нашої країни люди роблять писанки та крашанки, печуть паски, ми всі стаємо великою дружною родиною. Тож я хочу, щоб сьогодні ви дізналися ще більше про святкування українського Великодня. Нагадаю, що наш банк не лише здійснює свідомий внесок у поширення історичної правди, але й дбає про культурні звичаї та цінності. Щиро дякую кожному, хто сьогодні завітав на майстер-клас", - наголосила голова правління банку Тетяна Путінцева.

За словами організаторів, традиції українського писанкарства сягають XI століття. Коли радянська влада ледь не знищила народне писанкарство в Україні, традицію розвивала українська діаспора в Канаді та США.

Інтерес до виготовлення писанок відновився з відновленням незалежності - у 1992 році відбувся Міжнародний з'їзд писанкарів.

Займалася з дітьми майстриня писанкарства, член національної спілки майстрів народного мистецтва України Марія Відейко.

Перед початком заходу заступниця директора музею "Становлення української нації" Мирослава Забродська вручила подяку Тетяні Путінцевій за плідну співпрацю з музеєм, за творчий підхід та активну роботу на благо процвітаючої України.

"З Великоднем вітати ще зарано, але привітати одне одного з гарним настроєм ми можемо. У нас всіх є спільне бажання, щоб Україна й надалі наближалася до перемоги", - додала Забродська.

Просвітницьку роботу в напрямку поширення правдивого історичного знання COMINBANK започаткував до 30-ї річниці у 2023 році.

Фінустанова реалізовує гуманітарні та просвітницькі ініціативи, поєднані загальною концепцією DOBROKOLO, яка включає декілька важливих напрямків допомоги Україні, дітям і дорослим.

Також банк на постійній основі підтримує ЗСУ, один із військових шпиталів, спільно із фондом ONUKY допомагає дітям, літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиває культуру корпоративного волонтерства.