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COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей

Понеділок 29 квітня 2024 19:11
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COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей Фото: COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей (прес-служба)
Автор: Сергій Новіков

COMINBANK продовжує реалізацію просвітницьких ініціатив, покликаних відкривати дітям історію України та багаті традиції нашого народу. Напередодні Великодня фінустанова спільно з партнером Музеєм "Становлення української нації" організувала майстер-клас із писанкарства для школярів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

"Сьогодні ми запрошуємо вас у світ писанки, у світ яскравих кольорів, у світ традицій, у світ символів, які ви зможете зобразити на писанках. Задумайтесь над тим, що у ці дні, коли в усіх куточках нашої країни люди роблять писанки та крашанки, печуть паски, ми всі стаємо великою дружною родиною. Тож я хочу, щоб сьогодні ви дізналися ще більше про святкування українського Великодня. Нагадаю, що наш банк не лише здійснює свідомий внесок у поширення історичної правди, але й дбає про культурні звичаї та цінності. Щиро дякую кожному, хто сьогодні завітав на майстер-клас", - наголосила голова правління банку Тетяна Путінцева.

За словами організаторів, традиції українського писанкарства сягають XI століття. Коли радянська влада ледь не знищила народне писанкарство в Україні, традицію розвивала українська діаспора в Канаді та США.

COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей

Інтерес до виготовлення писанок відновився з відновленням незалежності - у 1992 році відбувся Міжнародний з'їзд писанкарів.

Займалася з дітьми майстриня писанкарства, член національної спілки майстрів народного мистецтва України Марія Відейко.

Перед початком заходу заступниця директора музею "Становлення української нації" Мирослава Забродська вручила подяку Тетяні Путінцевій за плідну співпрацю з музеєм, за творчий підхід та активну роботу на благо процвітаючої України.

COMINBANK спільно з Музеєм становлення української нації провів просвітницький захід для дітей

"З Великоднем вітати ще зарано, але привітати одне одного з гарним настроєм ми можемо. У нас всіх є спільне бажання, щоб Україна й надалі наближалася до перемоги", - додала Забродська.

Просвітницьку роботу в напрямку поширення правдивого історичного знання COMINBANK започаткував до 30-ї річниці у 2023 році.

Фінустанова реалізовує гуманітарні та просвітницькі ініціативи, поєднані загальною концепцією DOBROKOLO, яка включає декілька важливих напрямків допомоги Україні, дітям і дорослим.

Також банк на постійній основі підтримує ЗСУ, один із військових шпиталів, спільно із фондом ONUKY допомагає дітям, літнім людям і вимушеним переселенцям, розвиває культуру корпоративного волонтерства.

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