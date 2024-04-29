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COMINBANK совместно с Музеем становления украинской нации провел просветительское мероприятие для детей

Понедельник 29 апреля 2024 19:11
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COMINBANK совместно с Музеем становления украинской нации провел просветительское мероприятие для детей Фото: COMINBANK совместно с Музеем становления украинской нации провел просветительское мероприятие для детей (пресс-служба)
Автор: Сергей Новиков

COMINBANK продолжает реализацию просветительских инициатив, призванных открывать детям историю Украины и богатые традиции нашего народа. В преддверии Пасхи финучреждение совместно с партнером Музеем "Становление украинской нации" подарило школьникам мастер-класс по писанкарству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщениt компании.

"Сегодня мы приглашаем вас в мир писанки, в мир ярких красок, в мир традиций, в мир символов, которые вы сможете изобразить на писанках. Задумайтесь над тем, что в эти дни, когда во всех уголках нашей страны люди делают писанки и крашенки, мы все становимся большой дружной семьей. Поэтому я хочу, чтобы сегодня вы узнали еще больше о праздновании украинской Пасхи. Напомню, что наш банк не только вносит сознательный вклад в распространение исторической правды, но и заботится о культурных обычаях и ценностях. Благодарю каждого, кто сегодня посетил мастер-класс", - подчеркнула председатель правления банка Татьяна Путинцева.

По словам организаторов, традиции украинского писанкарства достигают XI века. Когда советская власть едва не уничтожила народное писанкарство в Украине, традицию развивала украинская диаспора в Канаде и США.

COMINBANK совместно с Музеем становления украинской нации провел просветительское мероприятие для детей

Интерес к изготовлению писанок возобновился с восстановлением независимости – в 1992 году состоялся Международный съезд писанкарей.

Занималась с детьми мастер писанкарства, член национального союза мастеров народного искусства Украины Мария Видейко.

Перед началом мероприятия заместитель директора Музея "Становление украинской нации" Мирослава Забродская вручила благодарность Татьяне Путинцевой за плодотворное сотрудничество с музеем, за творческий подход и активную работу во благо преуспевающей Украины.

"С Пасхой поздравлять еще рано, но поздравить друг друга с хорошим настроением мы можем. У нас всех есть общее желание, чтобы Украина и дальше приближалась к победе", - добавила Забродская.

COMINBANK совместно с Музеем становления украинской нации провел просветительское мероприятие для детей

Просветительскую работу по распространению правдивого исторического знания COMINBANK начал к 30-й годовщине в 2023 году.

Финучреждение реализует гуманитарные и просветительские инициативы, объединенные общей концепцией DOBROKOLO, которая включает в себя несколько важных направлений помощи Украине, детям и взрослым.

Также банк на постоянной основе поддерживает ВСУ, один из военных госпиталей, совместно с фондом ONUKY помогает детям, пожилым людям и вынужденным переселенцам, развивает культуру корпоративного волонтерства.

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