COMINBANK представив корпоративну благодійну ініціативу DOBROKOLO

Корпоративна соціальна відповідальність (КСВ) українських банків в умовах війни набула нового значення. У грудні 2022-го COMINBANK (Акціонерне товариство «КОМІНБАНК») презентував напрямок КСВ з назвою DOBROKOLO.

Екосистема добрих справ COMINBANK розвивалась задовго до початку повномасштабного вторгнення, однак в часи війни сформувалася як цілісний напрямок.

Тетяна Путінцева, Голова Правління COMINBANK:

«Переконані, що сьогодні обов’язок усіх бізнесів і в тому числі банків — допомогти Україні перемогти у війні. Цього місяця нашому банку виповнилося 29 років і добрі справи ми робили завжди, але у 2022 році прийняли рішення об’єднати нашу доброчинність під однією «парасолькою» з назвою DOBROKOLO. Що таке «добре коло»? Це власне і є наше сьогоднішнє оточення: партнери, клієнти, команда, друзі. Сенс DOBROKOLO у невпинному добротворенні рука об руку з однодумцями».

Від початку війни COMINBANK активно допомагає ЗСУ, а з листопада цього року також — військовому шпиталю. Минулого місяця за благодійні кошти, передані банком було придбано пристрої для фізіотерапії та лікувальної фізкультури, апарат для гальванізації та електрофорезу, апарат Дарсонваль, еспандер-петлі, а також господарські засоби для підключення резервних джерел електропостачання.

«Наші герої мають одужувати і бачити підтримку тилу, відчувати турботу, знати про колосальну вдячність», — зауважила очільниця.

Також у грудні, коли попри війну люди мріють про новорічне диво, слушною стала спільна активність банку з благодійним фондом «Запорука»: завдяки цьому партнерству близько 300 родин ВПО отримали продуктові набори.

Акціонер COMINBANK, громадянин Великої Британії, Стефан Пол Пінтер:

«Від початку війни ми докладаємо максимальних зусиль, аби кожен напрямок COMINBANK працював на користь економіки України. Разом з українською командою я ухвалив низку важливих рішень щодо роботи, зокрема про регулярну благодійність, запуск нових відділень і надання фінансових послуг там, де люди цього зараз потребують. Станом на жовтень 2022 ми сплатили понад 83 млн. грн податків та зборів до держбюджету України. Також за час війни створили понад 150 нових робочих місць», — зазначив Пінтер.

Довідка:

Акціонерне товариство «КОМІНБАНК» (COMINBANK) — універсальний банк, який понад 29 років надає професійні та кваліфіковані послуги приватним особам, малому та середньому бізнесу, а також великим підприємствам. Зареєстрований НБУ 3 грудня 1993 року, свідоцтво про реєстрацію №219.

Кількість відділень банку станом на вересень 2022 року - 55

Географія відділень – вся Україна, крім тимчасово окупованих територій. Протягом червня – липня 2022 року розпочали роботу 15 нових відділень COMINBANK.

Кількість співробітників - близько 500 осіб.

Банк здійснює свою діяльність на території України на підставі статуту та банківської ліцензії №186 від 11 листопада 2011 року та генеральної ліцензії на здійснення валютних операцій №186-2 від 21 травня 2012 року.

Згідно з ліцензією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, серія АЕ №263254 від 03.09.2013 р., банк здійснює професійну діяльність на фондовому ринку – депозитарну діяльність депозитарної установи.

Банк є учасником Незалежної асоціації банків України (НАБУ), Асоціації українських банків (АУБ), Професійної Асоціації учасників Ринків капіталу та Деривативів (ПАРД), Українського кредитно-банківського союзу (УКБС) тощо.

Власником 100% акцій банку є Стефан Пол Пінтер (Велика Британія) - засновник та виконавчий директор приватної інвестиційно-банківської та керуючої компанії GML Capital LLP (Лондон, Велика Британія).

У вересні 2022 року Голові Правління Акціонерного товариства «Комерційний Індустріальний Банк» (COMINBANK) Тетяні Путінцевій присуджено ступінь доктора філософії в галузі «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування».