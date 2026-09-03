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Coca-Cola зробила заяву після російського удару по заводу у Броварах

22:29 03.09.2026 Чт
2 хв
Внаслідок ворожого обстрілу ніхто з працівників не постраждав
aimg Валерій Ульяненко aimg Олег Хомчук
Ілюстративне фото: ліквідація наслідків ворожого удару (ДСНС)

Російські окупанти у четвер, 3 вересня, вдарили безпілотником по заводу Coca-Cola на Київщині. Внаслідок обстрілу ніхто не постраждав.

Про це компанія повідомила у відповідь на запит РБК-Україна.

"Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", - йдеться у листі.

Coca-Cola наголошує, що співпрацює з відповідними органами влади для оцінки ситуації.

"Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом", - зазначили в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, російські окупанти протягом усього дня атакують Київ та область ударними безпілотниками, зокрема реактивними.

Вдень у мережі з’явилася інформація, що однією з цілей російських атак міг стати завод Coca-Cola на Київщині. Це одне з найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі.

У ЗМІ також опублікували відео, на яких видно, що після атаки на території заводу спалахнула пожежа.

Пізніше президент Володимир Зеленський підтвердив атаку дронами на завод Coca-Cola на Київщині.

Голова держави заявив, що Росія використовує свою зброю для терору мирних мешканців. Президент додав, що удар по заводу є "чітким російським сигналом Америці".

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Cocа-Cola Beverages Ukraine Ltd.Війна в УкраїніДрони