Coca-Cola зробила заяву після російського удару по заводу у Броварах

"Ми підтверджуємо, що 3 вересня наш виробничий об’єкт у Броварах зазнав пошкоджень унаслідок атаки безпілотника. Ми раді підтвердити, що всі наші працівники перебувають у безпеці та не постраждали", - йдеться у листі.

Coca-Cola наголошує, що співпрацює з відповідними органами влади для оцінки ситуації.

"Безпека та добробут наших працівників залишаються нашим головним пріоритетом", - зазначили в компанії.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 3 вересня, російські окупанти протягом усього дня атакують Київ та область ударними безпілотниками, зокрема реактивними.

Вдень у мережі з’явилася інформація, що однією з цілей російських атак міг стати завод Coca-Cola на Київщині. Це одне з найбільших підприємств із виробництва безалкогольних напоїв у Європі.

У ЗМІ також опублікували відео, на яких видно, що після атаки на території заводу спалахнула пожежа.