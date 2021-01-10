CNN рассказало, кто будет защищать Трампа во время возможной процедуры импичмента

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани также будет представлять его интересы в случае возможной процедуры импичмента. Ранее стало известно, что демократы уже готовы подать статью об импичменте президенту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп не исключает возможность вновь обратиться за помощью к почетному профессору школы права Гарвардского университета Алана Дершовица. Он уже предоставил защиту Трампу в ходе процедуры импичмента в 2019-2020 годах.

Ранее стало известно, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статьи. По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

Напомним, в среду в США проходила акция протеста сторонников президента Трампа вблизи Капитолия, которая переросла в беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.