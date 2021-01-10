ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

CNN рассказало, кто будет защищать Трампа во время возможной процедуры импичмента

США, Воскресенье 10 января 2021 06:24
CNN рассказало, кто будет защищать Трампа во время возможной процедуры импичмента
Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)
Автор: Даша Харченко

Адвокат действующего президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани также будет представлять его интересы в случае возможной процедуры импичмента. Ранее стало известно, что демократы уже готовы подать статью об импичменте президенту.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

Кроме того, Трамп не исключает возможность вновь обратиться за помощью к почетному профессору школы права Гарвардского университета Алана Дершовица. Он уже предоставил защиту Трампу в ходе процедуры импичмента в 2019-2020 годах.

Ранее стало известно, что группа членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии заявила о готовности в понедельник представить статью для объявления импичмента действующему президенту Дональду Трампу. Уже 180 человек выразили поддержку подготовленной статьи. По мнению демократов, Трамп не может оставаться в Белом доме, поскольку несет ответственность за беспорядки в Вашингтоне 6 января.

Напомним, в среду в США проходила акция протеста сторонников президента Трампа вблизи Капитолия, которая переросла в беспорядки. В ходе беспорядков протестующие ворвались в здание Капитолия и сорвали заседание Конгресса. В результате беспорядков погибли 5 человек.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины В мире Соединенные Штаты АмерикиДональд Трампимпичмент

News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь