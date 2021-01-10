CNN розповіло, хто захищатиме Трампа під час можливої процедури імпічменту

Фото: Дональд Трамп (instagram.com/realdonaldtrump)

Адвокат чинного президента США Дональда Трампа Рудольф Джуліані також представлятиме його інтереси в разі можливої процедури імпічменту. Раніше стало відомо, що демократи вже готові подати статтю про імпічмент президенту.

Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Крім того, Трамп не виключає можливість знову звернутись за допомогою до почесного професора школи права Гарвардського університету Алана Дершовіца. Він вже надав захист Трампу в ході процедури імпічменту в 2019-2020 роках.

Раніше стало відомо, що група членів Палати представників Конгресу США від Демократичної партії заявила про готовність у понеділок представити статтю для оголошення імпічменту чинному президенту Дональду Трампу. Вже 180 людей висловили підтримку підготовленої статті. На думку демократів, Трамп не може залишатися в Білому домі, оскільки несе відповідальність за заворушення у Вашингтоні 6 січня.

Нагадаємо, у середу в США проходила акція протесту прихильників президента Трампа поблизу Капітолія, яка переросла в заворушення. В ході заворушень протестувальники увірвалися в будівлю Капітолія та зірвали засідання Конгресу. В результаті заворушень загинули 5 людей.