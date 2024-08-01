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CNN дізналося про роль Гарріс в обміні ув'язненими з Росією

Фото: Камала Гарріс, віце-президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Віце-президент США Камала Гарріс вплинула на Німеччину та Словенію, щоб задовольнити вимоги Росії для обміну ув'язненими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як пише видання, під час візиту Гарріс на Мюнхенську безпекову конференцію в лютому її головним завданням було обговорення звільнення громадян США, які перебували в російській в'язниці.

Журналісти уточнили, що під час зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцем Гарріс попросила "двостороннього діалогу з обмеженою участю". Таким чином у кімнаті з віце-президентом та головою німецького уряду залишилося лише по одному помічнику.

Неназваний представник Білого дому розповів виданню, що під час переговорів у такому форматі Гарріс розповідала про вирішальне значення звільнення Вадима Красікова, якого засудили до в'язниці у Німеччині, в обміні ув'язненими з Росією.

Віце-президент натиснула на Шольца, щоб той сприяв обміну Красікова. З того часу, за інформацією CNN, американські чиновники визнали, що кілер з ФСБ був "найбільш великою рибою", яку хотіли отримати росіяни.

Також під час своєї поїздки на Мюнхенську безпекову конференцію Гарріс провела переговори з прем'єр-міністром Словенії Робертом Голобом.

Американська чиновниця переконувала главу словенського уряду, щоб той домігся звільнення двох російських громадян, які перебували під вартою у Словенії (ймовірно, мова про Артема та Анну Дульцевих, яких спіймали на шпигунстві на користь Росії). На думку США, їхнє повернення було одним із основних пріоритетів для росіян.

При цьому, як уточнюють журналісти, кілька тижнів тому президент США Джо Байден говорив із Голобом, щоб довести угоду до кінця.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 1 серпня, стало відомо про великий обмін ув'язненими між США, Німеччиною та Росією.

Усього було звільнено 26 осіб. 10 заручників, у тому числі двоє дітей, були передані Росії, 13 заручників - Німеччині та три заручники - США.

Президент США Джо Байден розповів, що йдеться, зокрема, про журналіста WSJ Евана Гершковича, якого в Росії засудили до в'язниці, та ветерани морської піхоти Пола Вілана.

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