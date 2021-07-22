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Clubhouse отказался от системы приглашений. Завести аккаунт сможет каждый

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Четверг 22 июля 2021 13:26
Clubhouse отказался от системы приглашений. Завести аккаунт сможет каждый Фото: Clubhouse открылся для всех пользователей (unsplash.com)
Автор: РБК-Украина

Голосовая социальная социальная сеть отказалась от системы приглашений для новых пользователей. Соцсеть станет открытой и любой желающий сможет завести аккаунт.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный блог Clubhouse.

Сообщается, что об открытии Clubhouse для регистрации новых пользователей без системы приглашений объявили его учредители Пол Дэвисон и Рохан Сет.

"Около года назад мы опубликовали свое первое сообщение в блоге. Через двенадцать нескучных месяцев мы рады сообщить, что Clubhouse уже вышел из бета-версии, открытый для всех и готов начать следующий этап. Это значит, что мы удалили нашу систему списков ожидания", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что система приглашений действовала, поскольку рост Clubhouse на первых этапах хотели сделать размеренным и контролируемым.

Напомним, ранее сообщалось, что социальная сеть Clubhouse запустила приложение для Android.

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