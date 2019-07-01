City Beach Club в ТРЦ Оушен Плаза для любителей пляжного отдыха

Пляжный комплекс City Beach Club на крыше торгово-развлекательного центра Ocean Plaza в самом центре Киева – это единственный городской пляж с морской водой, в котором есть ресторан паназиатской кухни и вечерние кинопоказы.

На протяжении летнего сезона бассейн City Beach Club в ТРЦ "Ocean Plaza" наполняется водой, минеральный состав которой аналогичен показателям воды Атлантического океана. При строительстве были задействованы лучшие технические специалисты, создавшие уникальную технологию очистки соленой воды. Общая площадь клуба составляет 3 000 кв.м и может вместить около 1 200 гостей.

Какие активности предлагаются в пляжном комплексе

Также бассейн в "Оушен Плаза" предлагает попробовать авторские блюда в ресторане, где шеф-повар разрабатывал меню специально для гурманов и любителей экзотики. Он воплотил лучшие рецепты кухонь восточных стран (Таиланд, Сингапур, Лаос, Индонезия). В барной карте пляжного комплекса на крыше Ocean Plaza предлагаются хиты и авторские коктейли.

Часть столов заменена удобными столами-кроватями, которые популярны среди гостей по вечерам, поскольку в City Beach Club проводятся кинопоказы на большом экране. Такой обширный набор развлечений порадует даже бывалых тусовщиков, которые предпочитают совмещать пляжный отдых с различными активностями.

Уникальный бассейн на крыше станет отличным местом, чтобы провести время большой компанией, насладиться семейным отдыхом или устроить романтический вечер с любимым человеком. На огромной площади комплекса также располагается сцена, где на выходных и по вечерам проводятся выступления коллективов, а также можно потанцевать под зажигательные летние хиты.

«City Beach Club» — не просто популярный клуб, это пляж на крыше для веселого летнего отдыха семьей или с друзьями. Неповторимость состоит в размещении — на крыше торгового комплекса, а также в формате — на территории клуба посетители могут позагорать, устроившись в комфортных шезлонгах, поплавать в бассейнах, заказать напитки на барах и, конечно же, потанцевать под известные хиты. С наступлением зимнего периода веселые вечеринки переносятся в зимнюю резиденцию «City Beach Club» — «Зима Бар».

Почему стоит непременно посетить City Beach Club

Это поистине лучший пляж на крыше ТРЦ Оушен Плаза в центре города. На огромной площади находятся два больших и чистых бассейна, три бара, ресторан и VIP Lounge. Здесь проводятся самые яркие и незабываемые Pool Party, тематические вечеринки, выступления иностранных диджеев, показы фильмов на большом экране и просто незабываемый закат, которым можно любоваться бесконечно.

В летнее время заведение работает как открытый пляж с неповторимым видом на центральные улицы столицы, а в зимнее время гости могут пройтись по стеклянным коридорам и провести время в сауне или хаммаме.

В ресторане-клубе посетителям предлагается широкий выбор авторских европейских блюд. Главной «фишкой» выступает обширное хоспер-меню, где представлены блюда из телятины, свинины, ягненка, индейки и сибаса.

Для любителей японской кухни разработано меню с суши и роллами. Карта десертов включает фирменные позиции – десерт «Ванильное небо», чизкейк, «Борис». Барная карта включает широкий ассортимент авторских и эксклюзивных коктейлей на основе клубники, арбуза, персика и вишни.

По вторникам и четвергам в «City Beach Club» проходят показы киноновинок под открытым небом, трансляции спортивных событий. По выходным посетители могут принять участие в pool-party.

Комплекс несомненно понравится, как семейным людям с детьми, так и молодым людям, которые предпочитают сполна насладиться пляжным отдыхом с друзьями в уютной и комфортной атмосфере, не выезжая за пределы Киева.