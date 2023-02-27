UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Citigroup витратить на вихід з Росії близько 190 млн доларів

Фото: Citigroup йде з території Росії (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Citigroup очікує витрат у розмірі 190 млн доларів, пов'язаних зі згортанням свого бізнесу у сфері споживчих та інституційних банківських послуг у Росії. Банк нестиме витрати до 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Citi, який мав найбільшу присутність у Росії серед банків США, майже два роки тому заявив, що вийде з роздрібного бізнесу в країні в рамках відходу з деяких зарубіжних ринків.

Пізніше він розширив масштаби свого виходу, включивши до нього свій місцевий комерційний банківський підрозділ після вторгнення Росії до України, і прогнозував витрати близько 170 млн доларів.

Крім Citigroup, такі компанії, як JPMorgan Chase та Goldman Sachs Group також скорочують свій бізнес у Росії.

Багато хто з 45 західних банків, що мають дочірні компанії в Росії, розглядали вихід із країни, але фактично зробили це лише деякі з них.

Зокрема, не хочуть йти два банки з найбільшими російськими активами - австрійський Raiffeisen Bank International та італійський UniCredit.

Citigroup - один із найбільших міжнародних фінансових конгломератів, основою якого є Citibank. Банк управляє активами загальною вартістю понад 1,8 трлн доларів.

Читайте РБК-Україна в Google News