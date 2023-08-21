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Cincinnati Open: Джоковіч у фіналі взяв реванш за Вімблдон в Алькараса

Фото: Новак Джоковіч утретє тріумфував в Огайо (twitter.com/CincyTennis)
Автор: Антон Федорців

Сербський тенісист Новак Джоковіч здолав іспанця Карлоса Алькараса у вирішальному матчі американського "Мастерса" Western & Southern Open.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Western & Southern Open, фінал, чоловіки

Алькарас – Джоковіч – 1:2 (7:5, 6:7, 6:7)

У першому сеті спершу ініціативу захопив балканець (4:2). Утім, Алькарас із брейком у відповідь зумів вирівняти становище. Ключовим же став одинадцятий гейм, коли Джоковіч віддав власну подачу. А далі піренеєць закрив партію на своїй.

Натомість у другій розгорнувся дзеркальний сценарій. Тепер Алькарас створив гандикап (3:1), але досвідчений серб спромігся на камбек. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там конкуренція досягла вершини. За рахунку 7:7 іспанський тенісист програв подачу, а Джоковіч відразу скористався нагодою завершити сет.

Вирішальна партія стала повною драмою. Балканець змарнував чотири нагоди оформити матч-пойнт та дозволив Алькарасу перевести поєдинок у ще один тай-брейк. Та на цьому вдача відвернулася від іспанця. Джоковіч легко виграв додатковий гейм і здобув трофей.

Для серба перемога в Огайо стала третьою в кар'єрі. Тепер обидва тенісисти готуватимуться до Відкритого чемпіонату США, який розпочнеться 28 серпня. Торік у Нью-Йорку тріумфував Алькарас.

До слова, раніше Гауфф виграла фінал Cincinnati Open у жіночому розряді.

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Новак ДжоковичТеннис