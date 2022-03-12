ЧВК "Вагнера" начала вербовать наемников. Берут всех без ограничений, - СМИ

Вербовка наемщиков началась 28 февраля. Соответствующие сообщения начали распространиться в социальных сетях, в частности в пабликах во "ВКонтакте".

Для новых боевиков были сняты ограничения. Ранее в "Вагнера" не принимали никого, кроме россиян, родившихся в границах страны до 2014 года. Теперь на "службу" берут жителей "ЛНДР", Крыма и иностранцев, кроме граждан Грузии. Также не нужно иметь справки о долгах и несудимости.

"Господа! Кто хочет покушать "сало", пишите мне. Действующих сотрудников без косяков на пикник не приглашают. Долги ФССП - по****. Загран - по****. Справки - по****. ЛДНР, Крым приглашаем очень. У кого были проблемы с трудоустройством у нас - звоните. Кто был уволен у нас по каким-то причинам - звоните. Повторяю, на пикник приглашаем покушать "сало"", - такое сообщение распространяется во внутренних ветеранских чатах боевиков.

Сейчас пункт вербовки "вагнеровцев" находится в поселке Молькино под Краснодаром.