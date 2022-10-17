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Чверть мільярда під загрозою голоду: США закликали продовжити зернову угоду

Фото: держсекретар США Ентоні Блінкен (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Війна в Україні може збільшити на 70 млн кількість людей у світі, які перебувають в умовах гострої продовольчої нестабільності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву держсекретаря США Ентоні Блінкена та "Голос Америки".

За його словами, на початку 2022 року понад 190 млн осіб опинилися в умовах гострої продовольчої нестабільності.

"Війна в Україні може додати до них ще 70 млн людей. Мільйони стикаються з голодом і недоїданням", - заявив він.

Блінкен зазначив, що комбінований вплив глобальної пандемії, зростання тиску кліматичної кризи, високі ціни на енергоносії та добрива, а також збройні конфлікти, "включаючи жорстоку агресивну війну Росії проти України", порушили виробничі ланцюги та ланцюги постачання і призвели до різкого зниження продовольчої безпеки світі, особливо для найбільш уразливих верств населення.

Своєю чергою посол США в ООН Лінда Томас-Грінфілд виступила із заявою з приводу Всесвітнього дня продовольства, наголосивши, що ініціатива ООН з вивезення зерна з українських портів принесла понад 7 мільйонів метричних тонн вкрай необхідного продовольства у всьому світі.

Томас-Грінфілд закликала світову спільноту звернути увагу на причини відсутності продовольчої безпеки – наростальні ціни на енергоносії, зміну клімату, COVID та найпідступніше джерело голоду – конфлікти.

Окрім того, 123 млн осіб або 12% населення країн Африки на південь від Сахари стикаються із гострою нестачею продовольства через війну і посилення заворушень та посухи в деяких частинах континенту.

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Ентоні Блінкенпродовольственный кризис