Чувствуют скорое поражение. Российские военные требуют засекретить свое участие в войне в Украине
Военные РФ, начиная осознавать поражение Кремля в Украине, требуют у командования засекретить их участие во вторжении. Чаще всего обращения с такой просьбой зафиксированы в частях воздушно-космических сил России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.
"Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - говорится в сообщении.
Как отмечают в ГУР, особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.
"Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", - добавляют разведчики.
Как сообщалось, под влиянием военных неудач Россия начала рассказывать о противостоянии в Украине не только с ВСУ, но и НАТО и ЕС. Таким образом, Кремль готовит население РФ к поражению в войне в Украине.
С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.
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