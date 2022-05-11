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Чувствуют скорое поражение. Российские военные требуют засекретить свое участие в войне в Украине

Новина українською →
Украина, Среда 11 мая 2022 11:16
Чувствуют скорое поражение. Российские военные требуют засекретить свое участие в войне в Украине Фото: военные РФ требуют засекретить свое участие в войне в Украине (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Военные РФ, начиная осознавать поражение Кремля в Украине, требуют у командования засекретить их участие во вторжении. Чаще всего обращения с такой просьбой зафиксированы в частях воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.

"Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", - добавляют разведчики.

Как сообщалось, под влиянием военных неудач Россия начала рассказывать о противостоянии в Украине не только с ВСУ, но и НАТО и ЕС. Таким образом, Кремль готовит население РФ к поражению в войне в Украине.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину личные потери оккупационных войск составили 26 350 военнослужащих. При этом были уничтожены 160 вертолетов.

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