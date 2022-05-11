Чувствуют скорое поражение. Российские военные требуют засекретить свое участие в войне в Украине

Военные РФ, начиная осознавать поражение Кремля в Украине, требуют у командования засекретить их участие во вторжении. Чаще всего обращения с такой просьбой зафиксированы в частях воздушно-космических сил России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Главного управления разведки.

"Понимая неотвратимость наказания за военные преступления против народа Украины, оккупанты требуют у командования засекретить их участие во вторжении", - говорится в сообщении.

Как отмечают в ГУР, особый масштаб такие обращения приобрели в частях воздушно-космических сил России.

"Скрыться от мести за массовые убийства мирных жителей и уничтоженную инфраструктуру Украины пытаются не только непосредственные исполнители преступлений, но уже бывшие военные, принимавшие участие в подготовке к вторжению в наше государство", - добавляют разведчики.