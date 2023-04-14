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Чули навіть навколишні села. В Мелітополі зранку трапився надпотужний вибух

Фото: у Мелітополі пролунав вибух у районі залізничного депо 14 квітня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 14 квітня, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі залізничного депо. Це не перший раз лунають вибухи в цьому районі міста.

Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.

"Ранок для ворога розпочався зовсім негарно - у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо", - розповів він.

За його словами, ворог там концентрує техніку і боєприпаси.

"І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована", - додав мер Мелітополя.

Федоров пообіцяв розповісти деталі "бавовни" згодом.

Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Пізніше цього ж дня в місті знову пролунали вибухи та стрілянина.

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