Чули навіть навколишні села. В Мелітополі зранку трапився надпотужний вибух
У п'ятницю, 14 квітня, у тимчасово захопленому Мелітополі Запорізької області пролунав вибух у районі залізничного депо. Це не перший раз лунають вибухи в цьому районі міста.
Про це заявив мер Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на ефір телемарафону.
"Ранок для ворога розпочався зовсім негарно - у місті пролунав надпотужний вибух, який чули навіть у навколишніх селах. Цей вибух був поблизу залізниці і залізничного депо", - розповів він.
За його словами, ворог там концентрує техніку і боєприпаси.
"І на базі депо розмістив ремонтну базу, яка вже страждала від вибухів, але ще не повністю зруйнована", - додав мер Мелітополя.
Федоров пообіцяв розповісти деталі "бавовни" згодом.
Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух. Пізніше цього ж дня в місті знову пролунали вибухи та стрілянина.
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