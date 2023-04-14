Слышали даже окрестные села. В Мелитополе утром произошел сверхмощный взрыв

В пятницу, 14 апреля, во временно захваченном Мелитополе Запорожской области раздался взрыв в районе железнодорожного депо. Это не первый раз раздаются взрывы в этом районе города.

Об этом заявил мер Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на эфир телемарафона .

"Утро для врага началось совсем некрасиво - в городе раздался сверхмощный взрыв, который слышали даже в окрестных селах. Этот взрыв был вблизи железной дороги и железнодорожного депо", - рассказал он.

По его словам, враг там концентрирует технику и боеприпасы.

"И на базе депо разместил ремонтную базу, которая уже страдала взрывами, но еще не полностью разрушена", - добавил мэр Мелитополя.

Федоров пообещал рассказать детали "хлопка" позже.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв. Позже в этот же день в городе снова раздались взрывы и стрельба.