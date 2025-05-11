Чухаджян тріумфально повернувся на ринг та зробив крок до титульного бою

Бій відбувся в німецькому місті Росток та тривав усі заплановані 10 раундів. Українець впевнено переміг за очками: двоє суддів віддали йому перевагу з рахунком 99:91, ще один – 99:92.

Чухаджян завоював вакантний пояс WBO International у напівсередній ваговій категорії (до 66,7 кг) та став на крок ближче до третьої титульної спроби. Раніше український боксер двічі боровся за титул за версією IBF, але обидва рази поступився американському домінатору дивізіону Джарону Еннісу (перший бій був за тимчасовий пояс). Чемпіоном світу в даній ваговій категорії за лінією WBO є американець Браян Норман.

Поєдинок з Аялою став першим для Чухаджяна після поразки за очками Еннісу в листопаді минулого року.

Хто такий Карен Чухаджян

29-річний уродженець Києва. Боксер-професіонал, який виступає в напівсередній і в першій середній вагових категорій. Професіональну кар'єру розпочав у 2015 році. Має 25 перемоги (з яких 13 нокаутом) та три поразки. Володів титулами інтерконтинентального чемпіона за версіями IBF та WBA.

Він є першим серед українських боксерів напівсередньої вагової категорії у рейтингах світових організацій. Посідає 8-ме місце в рейтингу IBF, 9-те – у WBA та 11-те – у WBС.