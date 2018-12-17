Чудесное дерево инжир: как вырастить правильно?

Его часто именуют смоковницей или фигой. Первое из упомянутых плодоносящих деревьев в Библии. У этого плодового растения достаточно большой ареал, ограниченный климатическими условиями. Потому в средних широтах его рекомендуют выращивать в комнатных условиях. Винные ягоды, которые приносит данное дерево, имеют немало полезных свойств.

Принято считать, что инжир, как таковой, впервые был окультурен в юго-западной части полуострова Анатолия, именуемой Кария. Сегодня это центральная часть Турции. В открытом грунте растение активно культивируется в субтропиках, от Карпат до Ирана и Средней Азии.

Применение

Выращивание смоковницы направлено на сбор плодов дерева. Их используют:

в качестве сушки;

для приготовления варенья или джема;

для выпечки особого вида хлеба;

в производстве алкогольных напитков;

для создания медицинских препаратов.

В последнем случае, речь идет чаще о листве, а не самом инжире.

Культивирование в аутдоре

Для выращивания в открытом грунте, вам следует с самого начала ориентироваться на простоту защиты растения в зимнее время. Особенность культивирования фиги в умеренном климате состоит в том, что на территории Украины чаще всего речь идет о кустарнике, а не дереве, как это происходит в субтропиках. Из ключевых особенностей посадки саженцев, выделим такие:

размеры ямы для каждого куста составляют 150х100х70 см;

если производится высадка не одного куста, добавляйте по полметра каждому к изначальной длине траншеи в 150 см.

располагайте кусты под углом 45 градусов друг к другу;

оптимальное время высадки – середина весны, сразу по окончании последних заморозков.

Ухаживать за инжиром несложно. После высадки необходим интенсивный полив, как и после обрезки. Не допускайте высоты куста более двух метров и регулярно производите обрезку внутри кроны, чтобы фиги получали достаточную порцию солнечного света.

Выращивание в помещении

Культивирование дома осуществляют благодаря специально выведенным сортам. Плоды успевают созреть, только если получают достаточно естественного света, а в период цветения температура колеблется в пределах +22…+25 градусов по Цельсию. Фаза вегетации требует обильного количества влаги, как и в случае с открытым грунтом. На зимовку, давайте меньше света и снизьте температуру ниже +10.

Урожай и сорта

Немного об урожайности. Традиционно, мелкие плоды смоковницы считаются более полезными и вкусными. Первый урожай с саженца вы получите не ранее, чем через пару лет. А при выращивании из семени, ждать придется до пяти лет.

Выбирайте самоплодные сорта, чтобы не зависеть от насекомых и качества опыления. Культивирование в помещении дает шанс на два урожая в год, а в открытом грунте, если вы не живете в субтропиках, это будет единственный осенний сбор.