Чудесне дерево інжир: як правильно виростити?

Його часто іменують смоківницею або дулею. Перше зі згаданих плодоносних дерев у Біблії. У цієї плодової рослини досить великий ареал, обмежений кліматичними умовами. Тому в середніх широтах його рекомендують вирощувати в кімнатних умовах. Винні ягоди, які приносить дане дерево, мають чимало корисних властивостей.

Прийнято вважати, що інжир, як таковий, вперше було окультурено в південно-західній частині півострова Анатолія, іменованої Карія. Сьогодні це центральна частина Туреччини. У відкритому грунті рослина активно культивується в субтропіках, від Карпат до Ірану і Середньої Азії.

Застосування

Вирощування смоковниці спрямовано на збір плодів дерева. Їх використовують:

в якості сушіння;

для приготування варення або джему;

для випічки особливого виду хліба;

у виробництві алкогольних напоїв;

для створення медичних препаратів.

В останньому випадку йдеться частіше про листю, а не самому інжирі.

Культивування в аутдорі

Для вирощування у відкритому грунті, вам слід з самого початку орієнтуватися на простоту захисту рослини в зимовий час. Особливість культивування фіги в помірному кліматі полягає в тому, що на території України найчастіше мова йде про чагарники, а не дерево, як це відбувається в субтропіках. З ключових особливостей посадки саджанців, виділимо такі:

розміри ями для кожного куща складають 150х100х70 см;

якщо проводиться висадка не одного куща, додавайте по півметра кожному до початкової довжині траншеї в 150 см.

розташовуйте кущі під кутом 45 градусів один до одного;

оптимальний час висадки – середина весни, відразу після закінчення останніх заморозків.

Доглядати за інжиром нескладно. Після висадки необхідний інтенсивний полив, як і після обрізки. Не допускайте висоти куща більше двох метрів і регулярно проводьте обрізку всередині крони, щоб фіги отримували достатню порцію сонячного світла.

Вирощування в приміщенні

Культивування здійснюють завдяки спеціально виведених сортів. Плоди встигають дозріти, тільки якщо отримують достатньо природного світла, а в період цвітіння температура коливається в межах +22...+25 градусів за Цельсієм. Фаза вегетації вимагає великої кількості вологи, як і у випадку з відкритим ґрунтом. На зимівлю, давайте менше світла і знизьте температуру нижче +10.

Урожай сорту

Трохи про урожайності. Традиційно, дрібні плоди смокви вважаються більш корисними і смачними. Перший урожай з саджанця ви отримаєте не раніше, ніж через пару років. А при вирощуванні з насіння, чекати доведеться до п'яти років.

Вибирайте самоплідні сорти, щоб не залежати від комах і якості запилення. Культивування в приміщенні дає шанс на два врожаї в рік, а у відкритому грунті, якщо ви не живете в субтропіках, це буде єдиний осінній збір.