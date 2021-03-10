Без чуда. "ПСЖ" сыграл вничью с "Барселоной" и прошел в четвертьфинал ЛЧ

Испанскому гранду необходимо было совершить еще одно чудо - забить на выезде минимум четыре гола, сохранив при этом преимущество в три и более гола. Ранее они уже были в почти аналогичной ситуации, и вышли из нее с высоко поднятой головой. В 2017-м также на стадии 1/8 финала ЛЧ каталонцы в первом матче уступили тому же "ПСЖ" на выезде 0:4, однако дома вырвали нужную победу на последних секундах игры 6:1.

Но в этот раз быстрый гол забить "сине-гранатовым" не удалось. К тому же в середине тайма "Барса" и вовсе пропустила. На 29-й минуте защитник испанского клуба Лангле наступил на пятку форварда "ПСЖ" Икарди в штрафной. При этом игрок французского клуба даже не угрожал особо воротам. Но судья после просмотра VAR все же пенальти назначил. "Точку" уверенно реализовал Мбаппе - 1:0.

Для испанцев задача не сильно изменилась - все так же нужно забивать четырежды. И до конца первой половины каталонцы один мяч таки отыграли. Месси сумасшедшим ударом метров с 25 оставил не у дел Наваса - 1:1.

А уже в добавленное время к первой 45-минутке рефери назначил пенальти уже в ворота парижского клуба - Кюрзава пытаясь выбить мяч, попал по ноге Гризманна. Месси вызвался бить одиннадцатиметровый, но Навас ногой зацепил мяч, который после угодил в перекладину и вылетел в поле.

Во второй половине каталонцы продолжили больше атаковать. А на 60-й минуте Месси упустил еще один реальный шанс на взятие ворот. Он получил мяч почти на линии вратарской, но немного запутался в ногах, что дало возможность защитникам заблокировать удар аргентинца. Испанцы продолжали атаковать и далее, но забить больше не смогли.

Таким образом "ПСЖ" уверенно проходит в четвертьфинал ЛЧ, одержав общую победу над "Барселоной" 5:2.