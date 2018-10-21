Чубаров закликав приходити на засідання у справах кримськотатарських політв'язнів

Фото: Рефат Чубаров (з відкритих джерел)

Чубаров опублікував графік судових засідань

Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав приходити на судові засідання у справах кримськотатарських політв'язнів для підтримки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Рефата Чубарова.

"У ситуації, коли десятки кримських татар незаконно арештовані російськими окупантами і є політичними в'язнями, які кинули виклик Кремлю, кожен із співвітчизників, які проживають у тимчасово окупованому Криму, може надати особливу допомогу героям і їхнім сім'ям. Приходьте на судові засідання, на яких злочинці - російські окупанти судять відданих своєму народові, своїй землі і своїй держави громадян, намагаються зламати тих, хто любить свої сім'ї і поважає своїх сусідів співвітчизників", - написав Чубаров.

Чубаров також опублікував графік найближчих судових засідань у вказаних справах.

"22, 23 і 24 жовтня о 14.00 - суд у справі Рустема Абельтарова, Зеврі Абсеітова, Ремзі Меметова і Енвера Мамутова ("перша бахчисарайська група"), яких затримали 12 травня 2016 року в Бахчисараї після серії обшуків в їхніх будинках, а також в місцевому кафе. Їх звинуватили в тероризмі і заявили, що всі вони учасники організації "Хізб ут-Тахрір", визнаної в Росії терористичною. Розглядає Північно-Кавказький окружний військовий суд, м. Ростов-на-Дону, просп. Михайла Нагібіна, буд. 28/1", - зазначив він.

Так, в підконтрольному РФ Верховному суді в окупованому Криму 23 жовтня о 14:00 відбудеться розгляд апеляційної скарги на постанову судді Київського районного суду м. Сімферополь від 11.09.2018 щодо продовження запобіжного заходу Бекіру Дегерменджі і Аметову Казіму (у "справі Веджіє Кашка").

Окрім того, 24 жовтня о 14.00 відбудеться розгляд апеляційної скарги адвоката на постанову Київського районного суду м. Сімферополь від 08.08.2018 про продовження запобіжного заходу Сейрану Салієву, Серверу Мустафаєву і Тимуру Ібрагімову.

Нагадаємо, Чубаров на конференції ОБСЄ з прав людини у Варшаві заявив, що Росія порушила всі 10 гельсінських принципів Організації з безпеки і співпраці в Європі.