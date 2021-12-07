"Чтобы улучшить и ускорить научный прогресс": Цукерберг открывает три новых института

"Мы создаем Институт Чана Цукерберга по передовой биомедицинской визуализации. Идея заключается в том, чтобы объединить экспертов в области искусственного интеллекта, физики и инженерии для разработки новых технологий визуализации, которые позволят нам увидеть то, что невозможно сегодня, в том числе с очень высоким разрешением и внутри живых людей", - написал он.

Также Цукерберг запустит сеть биохабов имени Чана Цукерберга, чтобы развить успех первого биохаба, который объединяет исследователей и инженеров из ведущих университетов для разработки новых научных инструментов.

"В ближайшие годы мы создадим несколько новых биохабов, чтобы решить новые грандиозные задачи по наблюдению и измерению различных аспектов биологии человека в течение 10-15 лет. Мы также расширим биохаб в Сан-Франциско в течение следующих 10 лет", - добавил основатель Facebook.

Он также добавил, что будет создан Институт естественного и искусственного интеллекта Кемпнера в Гарварде.

"Идея заключается в том, чтобы объединить усилия неврологов, компьютерщиков, математиков и других специалистов для понимания основ интеллекта. Изучая эти основы в системах как человеческого, так и искусственного интеллекта, мы надеемся улучшить и то, и другое и ускорить научный прогресс в целом", - добавил Цукерберг.