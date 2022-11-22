UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

ЧС-2022: Збірна Данії несподівано розписала з Тунісом першу нульову нічию Мундіалю

Фото: Андреас Корнеліус марнує стовідсоткову нагоду в другому таймі (fifa.com)
Автор: Антон Федорців

Безгольовою нічиєю завершився матч стартового туру чемпіонату світу-2022 у групі D між національними командами Данії та Тунісу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, група D, 1-й тур

Данія – Туніс – 0:0

У стартові 15 хвилин команди обмінялися напівнагодами. Спершу Дрегер підправив м'яч у ворота після пострілу з правого флангу, але сфера просвистіла над дальньою дев'яткою. У відповідь Мсакні з меж штрафного замкнув фланговий навіс – вище воріт.

Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Ближчими до гола були тунісці. Лайдуні на 39-й хвилині пробив поруч зі стійкою після відскоку. А через кілька хвилин дива реакції продемонстрував Шмейхель, зреагувавши на спробу Джебалі перекинути м'яч через нього.

На початку другої половини додали в активності данці. Підопічні Каспера Юлманда спробували затиснути Туніс на чужій половині та змарнували кілька моментів. Спершу Сков Ольсен добив м'яч у ворота з підбирання, але перебував в офсайді. А згодом Дольберг головою не зміг спрямувати м'яч повз кіпера після навісу Дамсгора.

Тиск "Багряної гвардії" зростав. На 69-й хвилині потужним ударом із лінії карної зони нагадав про себе Еріксен. Однак, воротар зумів зачепити м'яч, який летів у дев'ятку воріт! Натомість Корнеліус фактично з метра не зміг головою замкнути навіс Андреаса Крістенсена...

У фінальні хвилини вболівальницький загал очікував штурму від збірної Данії. Однак, ті так і не змогли закрити тунісців у власному штрафному майданчику та дотиснути опонента. Як наслідок, свисток арбітра зафіксував першу безгольову нічию на ЧС-2022.

До слова, раніше Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Чемпіонат світуЧМ-2022