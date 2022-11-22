ЧС-2022: Збірна Данії несподівано розписала з Тунісом першу нульову нічию Мундіалю
Безгольовою нічиєю завершився матч стартового туру чемпіонату світу-2022 у групі D між національними командами Данії та Тунісу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.
Чемпіонат світу-2022, група D, 1-й тур
Данія – Туніс – 0:0
У стартові 15 хвилин команди обмінялися напівнагодами. Спершу Дрегер підправив м'яч у ворота після пострілу з правого флангу, але сфера просвистіла над дальньою дев'яткою. У відповідь Мсакні з меж штрафного замкнув фланговий навіс – вище воріт.
Новий спалах активності припав на кінцівку тайму. Ближчими до гола були тунісці. Лайдуні на 39-й хвилині пробив поруч зі стійкою після відскоку. А через кілька хвилин дива реакції продемонстрував Шмейхель, зреагувавши на спробу Джебалі перекинути м'яч через нього.
На початку другої половини додали в активності данці. Підопічні Каспера Юлманда спробували затиснути Туніс на чужій половині та змарнували кілька моментів. Спершу Сков Ольсен добив м'яч у ворота з підбирання, але перебував в офсайді. А згодом Дольберг головою не зміг спрямувати м'яч повз кіпера після навісу Дамсгора.
Тиск "Багряної гвардії" зростав. На 69-й хвилині потужним ударом із лінії карної зони нагадав про себе Еріксен. Однак, воротар зумів зачепити м'яч, який летів у дев'ятку воріт! Натомість Корнеліус фактично з метра не зміг головою замкнути навіс Андреаса Крістенсена...
У фінальні хвилини вболівальницький загал очікував штурму від збірної Данії. Однак, ті так і не змогли закрити тунісців у власному штрафному майданчику та дотиснути опонента. Як наслідок, свисток арбітра зафіксував першу безгольову нічию на ЧС-2022.
До слова, раніше Аргентина несподівано програла Саудівській Аравії дебютний матч у Катарі.
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