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ЧМ-2022: Сборная Дании неожиданно расписала с Тунисом первую нулевую ничью Мундиаля

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Эр-Райян, Вторник 22 ноября 2022 16:59
ЧМ-2022: Сборная Дании неожиданно расписала с Тунисом первую нулевую ничью Мундиаля Фото: Андреас Корнелиус упускает стопроцентную возможность во втором тайме (fifa.com)
Автор: Антон Федорцив

Безголевой ничьей завершился матч стартового тура чемпионата мира-2022 в группе D между национальными командами Дании и Туниса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Чемпионат мира-2022, группа D, 1-й тур

Дания – Тунис – 0:0

В стартовые 15 минут команды обменялись полувозможностями. Сначала Дрегер подправил мяч в ворота после выстрела с правого фланга, но сфера просвистела над дальней девяткой. В ответ Мсакни из пределов штрафной замкнул фланговый навес – выше ворот.

Новая вспышка активности пришлась на концовку тайма. Ближе к голу были тунисцы. Лайдуни на 39-й минуте пробил рядом со штангой после отскока. А через несколько минут чудеса реакции продемонстрировал Шмейхель, отреагировав на попытку Джебали перебросить мяч через него.

В начале второй половины добавили в активности датчане. Подопечные Каспера Юлманда попытались зажать Тунис на чужой половине и упустили несколько моментов. Сначала Сков Ольсен добил мяч в ворота с подбора, но оказался в офсайде. А затем Дольберг головой не смог направить мяч мимо кипера после навеса Дамсгора.

Давление "Алой гвардии" росло. На 69-й минуте мощным ударом с линии штрафной напомнил о себе Эриксен. Однако вратарь сумел задеть мяч, летевший в девятку ворот! В свою очередь Корнелиус же фактически с метра не смог головой замкнуть навес Андреаса Кристенсена...

В финальные минуты болельщики ожидали штурма от сборной Дании. Однако те так и не смогли закрыть тунисцев в собственной штрафной площадке и дожать оппонента. Как следствие, свисток арбитра зафиксировал первую безголевую ничью на ЧМ-2022.

К слову, ранее Аргентина неожиданно проиграла Саудовской Аравии дебютный матч в Катаре.

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Чемпионат мира ЧМ-2022
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