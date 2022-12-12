ua ru
Пн, 12 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю

Новость на русском →
Лусаїл, Понеділок 12 грудня 2022 12:25
ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю Фото: Збірна Хорватії втретє за чверть століття гратиме у півфіналі (facebook.com/cff.hns)
Автор: Антон Федорців

Півфінальна програма Кубка світу в Катарі розпочнеться у вівторок інтерконтинентальним матчем представників Південної Америки та Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт турніру.

До півфінальної стадії пробилися обидва фіналісти попереднього чемпіонату світу. Волею жеребу вони опинилися у різних частинах сітки та можуть організувати рімейк вирішального матчу російського Мундіалю.

На 13 грудня запланований поєдинок в Лусаїлі. Збірна Аргентини після Австралії та Нідерландів намагатиметься вибити ще й національну команду Хорватії. Старт зустрічі о 21:00 за київським часом.

Натомість 14 грудня збірна Франції зустрінеться з головною сенсацією ЧС-2022 – національною командою Марокко. Матч відбудеться в Ель-Хаурі. Стартовий свисток теж пролунає о 21:00.

"Суспільне" та MEGOGO транслюють матчі наживо та в записі. Трансляції будуть доступні на регіональних телеканалах (наприклад, "Суспільне Київ") і платформі "Суспільне Спорт". В ефірі "Радіо Промінь" ітимуть радіотрансляції матчів.

Перелік матчів 1/2 фіналу чемпіонату світу-2022:

  • Аргентина – Хорватія, 13 грудня, 21:00
  • Франція – Марокко, 14 грудня, 21:00

ЧС-2022: повний графік матчів 1/2 фіналу Мундіалю

До слова, раніше Аргентина перемогла збірну Нідерландів у серії пенальті після результативної нічиєї в основний час.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Франція Чемпіонат світу ЧМ-2022 Збірна Аргентини
NEWS
Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
Кулеба вважає реальним повний блекаут в Україні
DAILY
Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство
Ростислав Шаправський, Мілан Лєліч Олена Шуляк: Прогнозувати зараз вибори, розуміючи ситуацію на фронті, це трошки блюзнірство