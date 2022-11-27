ЧС-2022: Японія несподівано поступилася збірній Коста-Рики на порозі плей-офф

Нагодою гарантувати собі місце в 1/8 фіналу чемпіонату світу-2022 у Катарі не скористалася збірна Японії, мінімально програвши національній команді Коста-Рики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу-2022, група E, 2-й тур

Японія – Коста-Рика – 0:1

Гол: Фуллер, 81

На старті команди розібрали ролі. Японці на правах фаворита намагалися грати першим номером. Натомість костариканці вирішили вичікувати свій шанс у котрійсь із контратак. Хоча в стартові півгодини боротьба тривала переважно між двома штрафними майданчиками.

Щось схоже на напівмомент організував Кемпбелл на 35-й хвилині. Нападник збірної Коста-Рики ввірвався до карної зони азіатів і "шведою" намагався вирізати м'яч у дальній кут. Щоправда, промахнувся.

У дебюті другого тайму нарешті прокинулася Японія. Ось Моріта завдав удару з лінії штрафного під поперечину, але Навас зумів парирувати постріл. Згодом зі стандарту потужно пробив Сома – м'яч пролетів вище воріт. Були й інші моменти.

"Сині самураї" неабияк додали в активності та фактично втиснули костариканців до власної карної зони. Ті відчайдушно захищалися, а потім дочекалися саме того моменту. Фуллер отримав пас на лінії штрафного й елегантно підсік у дальній кут над Гондою, який необачно вийшов із воріт.

Прогнозовано збірна Японії полетіла вперед. Свій ключовий момент отримали на 88-й хвилині – Мітома прорвався лівим краєм і від лінії поля прострілив у гущу подій, звідки пробив Камада, але Навас відбив м'яч, а потім у метушні забрав сферу намертво.

Врятувати бодай нічию японці не зуміли та закрутили інтригу в квартеті E. Тепер три збірні (Іспанія, Японія, Коста-Рика) мають по 3 очки, а в збірної Німеччини 0 балів. Ввечері між собою зіграють європейські гранди.