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ЧС-2022: Мессі, Мбаппе та інші розібрали нагороди Мундіалю

Фото: Кіліан Мбаппе та Ліонель Мессі забили 15 м'ячів на двох (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Після фінального матчу чемпіонату світу-2022 Міжнародна федерація футболу (ФІФА) роздала призи найкращим гравцям турніру. Нагороди дісталися представникам збірних Аргентини, Франції, Хорватії та Англії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Головний індивідуальний приз Мундіалю – "Золотий м'яч" – дістався лідеру аргентинської команди Ліонелю Мессі. Він зіграв 7 матчів турніру, в яких забив 7 м'ячів і віддав 3 результативні передачі. Організатори 5 разів визнавали ветерана "альбіселесте" найкращим гравцем матчу.

Натомість першим бомбардиром ЧС-2022 став форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе. Нападник "Парі Сен-Жермен" оформив 8 голів для здобуття "Золотого бутса", зокрема хет-трик у фіналі проти Аргентини. Тричі він здобув приз MVP поєдинків.

"Золота рукавичка" Кубка світу дісталася Емільяно Мартінесу. Аргентинський воротар провів 3 матчі "на нуль" (проти збірних Мексики, Польщі та Хорватії у півфіналі), а також виграв для "альбіселесте" серії пенальті в чвертьфіналі (Нідерланди) та фіналі (Франція).

Найкращим молодим гравцем Мундіалю став Енцо Фернандес. 21-річний хавбек збірної Аргентини впродовж групового етапу завоював місце в основі команди та зіграв від дзвінка до дзвінка всі поєдинки плей-офф. В активі Фернандеса 1 гол та 1 асист.

Нарешті приз Fair Play дістався збірній Англії. "Три леви" дійшли до чвертьфінальної стадії, де поступилися майбутнім фіналістам – збірній Франції (1:2). За п'ять матчів ЧС-2022 у пасиві англійців усього одна жовта картка.

Нагороди чемпіонату світу-2022:

  • "Золотий м'яч" – Ліонель Мессі
  • "Золотий бутс" – Кіліан Мбаппе
  • "Золота рукавичка" – Емільяно Мартінес
  • Найкращий молодий гравець – Енцо Фернандес
  • Премія чесної гри – збірна Англії

Фото: Ліонель Мессі, Кіліан Мбаппе та Емільяно Мартінес із нагородами (fifa.com)

До слова, напередодні Аргентина здолала збірну Франції в серії пенальті у фіналі ЧС-2022.

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