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ЧС-2022: Франція впевнено переграла збірну Польщі на шляху в чвертьфінал Мундіалю

Фото: Кіліан Мбаппе відзначився дублем і результативною передачею (twitter.com/FrenchTeam)
Автор: Антон Федорців

Список чвертьфіналістів чемпіонату світу-2022 поповнився збірною Франції, яка здолала національну команду Польщі в катарській столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Чемпіонат світу-2022, 1/8 фіналу

Франція – Польща – 3:1

Голи: Жиру, 44, Мбаппе, 74, 90+1 – Лєвандовскі, 90+9 (пенальті)

Обережний старт двобою у виконанні обох команд не завадив "триколірним" заволодіти територіальною ініціативою. Активний пресинг французької збірної дозволяв підопічним Дідьє Дешама навіть після втрат швидко повертати м'яч. Поляки ж намагалися огризатися контратаками.

Перший момент виник аж на 29-й хвилині. Дембеле прострілив із правого флангу, а Жиру не зміг поцілити у ворота з кількох метрів. Помилився в цьому епізоді Франковський. Збірна Польщі відповіла випадом Зєліньскі – Льоріс потягнув удар хавбека метрів із десяти.

А перед перервою Франція відкрила рахунок. Це Жиру вискочив на побачення з голкіпером і пробив повз Щенсни. Роль асистента в цьому епізоді виконав Мбаппе.

З початком другої половини "триколірні" намагалися зняти всі запитання щодо переможця. Поляки розпочали грати на відбій, а про атаки у відповідь могли лише мріяти. Згодом "Кадра" ще й "просіла" фізично, тож могла покладатися хіба на індивідуальні спалахи когось із зірок.

Зрештою, все закінчилося з другим голом французької збірної. У контратаці чинних чемпіонів світу Дембеле відпасував на Мбаппе, а той із лівого кута штрафного майданчика пробив у ближній верхній кут – 2:0.

На класі команда Дешама спокійно довела матч до перемоги. А в компенсований час добила суперника третім голом. У межах штрафного Мбаппе отримав передачу від Тюрама та пробив точнісінько в дальній кут. Щоправда, перед самісіньким свисток Лєвандовскі реалізованим пенальті трохи підсолодив гіркоту поразки.

Тепер французькі футболісти слідкуватимуть за поєдинком збірних Англії та Сенегалу. Переможець протистояння стане суперником збірної Франції у 1/4 фіналу.

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