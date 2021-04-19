Чрезмерная бюрократизация препятствует развитию инноваций и науки в Украине, - Шимкив

"Если мы говорим о фундаментальных исследованиях, хабами для них, как правило, являются университеты. И для ученого, который создал определенную идею на базе университета, существуют юридические препятствия, которые ограничивают его в возможности коммерциализации идеи", - отметил Дмитрий Шимкив.

Исследования молодых ученых в Украине препятствует не только недостаток средств. Усилия следует приложить и в сфере защиты авторского права, и по оптимизации зарегулированного научной среды.

Важную роль, по словам Шимкива, играет также повышение статуса ученых в обществе, в частности, преодоление сложившегося после распада СССР пренебрежительного отношения к людям, которые занимаются наукой.

"Если раньше ученые были уважаемыми людьми, то, к сожалению, сегодня к доцентам и аспирантам относятся не всегда с должным уважением. Есть факторы плагиата, коррупции при защите докторских диссертаций. Мы видим, что многие "ученые" есть только на бумаге. Это люди, которые ничего не создали, но имеют соответствующее звание. И сквозь эту всю "грязь" должен пробиваться молодой ученый", - сказал Шимкив.

Бизнес со своей стороны, мог бы частично проинвестировать в современное оборудование для лабораторий и оснащение исследовательских центров, если бы государством были созданы надлежащие условия.

"Если говорить о технопарках, инкубаторах, государство должно дать возможность бизнесу финансировать их, понимая, что таким образом мы финансируем науку. Сегодня нам предлагают делать такие инвестиции только из прибыли. В то же время, из прибыли бизнес финансирует культуру, науку, инициативы по корпоративной и социальной ответственности ", - констатировал Дмитрий Шимкив.

Он также добавив, что во многих развитых странах у частных компаний есть возможность снизить налоговую нагрузку, получив налоговый кредит в качестве результата финансирования науки. В Украине же такого стимула для предприятий пока практически нет.