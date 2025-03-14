У чотирьох областях України зникло світло через негоду: що відомо
Впродовж останньої доби у деяких регіонах України фіксували негоду. Як наслідок - у чотирьох областях було знеструмлено низку населених пунктів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу НЕК "Укренерго" у Facebook.
Наслідки негоди в Україні
У національній енергетичній компанії розповіли, що сильний дощ і пориви вітру вночі (з 13 на 14 березня) зумовили повне або часткове знеструмлення 18 населених пунктів у чотирьох регіонах України:
- у Закарпатській області;
- у Чернігівській області;
- у Кіровоградській області;
- у Миколаївській області.
"Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів", - наголосили у прес-службі "Укренерго".
Споживання електроенергії
Повідомляється також, що споживання електроенергії в Україні знизилось.
"Сьогодні, 14 березня, станом на 9:30, його рівень був на 6,4% нижчим, ніж в цей час попереднього дня - у четвер", - розповіли українцям.
Причина - ясна погода майже на всій території України, що зумовлює високу ефективність роботи побутових СЕС.
Звернення до користувачів
В "Укренерго" нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих ракетно-дронових атак.
"Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають", - наголосили у компанії.
З огляду на таку ситуацію, громадян закликають користуватись потужними електроприладами у денний час - з 10:00 до 18:00, оскільки це - період найефективнішої роботи сонячних електростанцій.
"Увага! Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)", - підсумували у прес-службі компанії.
Допис НЕК "Укренерго" (скриншот: facebook.com/npcukrenergo)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чому в Україні екстрено вимикають світло.
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