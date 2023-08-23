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На чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ

Україна, Середа 23 серпня 2023 16:51
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На чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ Фото: на чотирьох АЕС України відбулися ротації місій МАГАТЕ (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

На чотирьох атомних електростанціях України відбулися ротації місій МАГАТЕ, які було запроваджено з метою моніторингу за станом безпеки на АЕС в умовах військової агресії Росії в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну інспекцію ядерного регулювання України.

За даними інспекції, на минулому тижні на ВП "Рівненська АЕС", ВП "Південноукраїнська АЕС", ВП "Хмельницька АЕС" було успішно проведено одинадцяті ротації експертів постійних моніторингових місій Міжнародного агентства з атомної енергії.

На цьому тижні успішно проведено тринадцяту ротацію експертів постійної моніторингової місії на ДСП "Чорнобильська АЕС".

Робота МАГАТЕ в Україні з початку вторгнення РФ

МАГАТЕ після повномасштабного вторгнення РФ створило постійні представництва на всіх українських АЕС. Фахівці міжнародної організації постійно контролюють їх стан та норми безпеки.

Зокрема, місія МАГАТЕ минулого тижня провела додаткові інспекції та обходи Запорізької атомної електростанції. Місія поки що не виявила важкої військової техніки, вибухівки чи мін на станції.

Місії поки не було надано запитаний доступ на дахи реакторів та їх турбінні зали, включаючи блоки 3 і 4, які представляють особливий інтерес.

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