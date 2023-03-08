Чотири роки та два етапи: у НБУ розповіли про нову програму з МВФ

Фото: у НБУ розповіли про концепцію програми з МВФ (Віталій Носач, РБК-Україна)

У НБУ розраховують, що потенційна Програма розширеного фінансування МВФ з Україною буде чітко структурована на два етапи - воєнний та повоєнний - і триватиме чотири роки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, місія МВФ розпочала 8 березня обговорення нової програми. "Ми прагнемо впродовж березня досягнути угоди з місією МВФ щодо Програми розширеного фінансування і вийти з цією угодою на розгляд Ради директорів МВФ", - заявив голова НБУ Андрій Пишний. За даними прес-служби, в основу загальної концепції програми, яка обговорюватиметься під час роботи місії, закладено продовження курсу України на євроінтеграцію, зокрема приведення національного законодавства України до стандартів та норм ЄС. Також зобов’язання України стосуватимуться монетарної, бюджетної, податкової політики, забезпечення цінової й фінансової стабільності й ефективного функціонування внутрішнього боргового ринку, додали в НБУ.