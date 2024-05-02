У Дніпрі злодій зі стажем вкрав телевізор із McDonald's та отримав "статтю": як працює закон

У Дніпрі чоловік обікрав продуктові магазини, McDonald's та перукарню. За серію крадіжок він уже неодноразово сидів у в'язниці, і цей раз не став винятком.

Під час підготовки матеріалу використовувалися дані з Єдиного державного реєстру судових рішень, а також ексклюзивний коментар адвоката Євгена Гореліка.

Як в Україні карають за крадіжку і чи міг чоловік відбутися штрафом - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Злодій зі стажем

Епізоди крадіжок, які описуються у тексті вироку, чоловік скоїв ще 2018 року. У березні, домовившись зі своєю знайомою, чоловік вирішив обікрасти перукарню на автовокзалі. Поки жінка спостерігала за обстановкою, чоловік взламав перукарню та забрав звідти "наживи" на 17 тисяч гривень: фен для волосся, телевізор "LG", тюнер та дві перукарські машинки.

У червні він виніс із супермаркету чотири пачки кави "Якобс" та бавовняну еко-сумку "Сова", куди і поклав каву. Через 10 днів він прийшов у цей же магазин і вирішив не обмежуватися однією кавою - крім ще однієї пачки "Якобс", горе-злодій вкрав макарони, згущене молоко, дві пачки сиру "Комо" і малину. На виході його затримала охорона – чоловікові довелося віддати продукти та піти ні з чим.

Через півроку цей злодій зайшов у McDonald's і якимось чином вкрав звідти телевізор "Ergo".

Поки йшов суд, чоловік уже сидів у в'язниці за чергову крадіжку за вироком від 2023 року, тому запобіжний захід йому не обирали. 15 квітня 2024 року засудили до п'яти років ув'язнення.

Покарання за крадіжки

Крадіжки у продуктових магазинах кваліфікуються як у Кодексі про адміністративні правопорушення (за статтею 51 – ред.), і у Кримінальному кодексі (стаття 185 – ред.). Тому між різними епізодами крадіжок є досить тонка грань, зазначає адвокат Євген Горелик.

"Дрібна крадіжка - це та сума, за якою вартість викраденого не перевищує 0,2 рівня неоподатковуваного мінімуму. На даний момент - 302,8 грн. Якщо вартість викраденого майна перевищує 302,8 грн, настає кримінальна відповідальність", - зазначає Горелик. коментарі РБК-Україна.

Сьогодні суд визначає відповідальність згідно військового стану, тому крадіжка в магазинах на суму більшу за мінімальний поріг одразу кваліфікується за частиною 4 статті 185, покарання за яку – від 5 до 8 років позбавлення волі.

Охоронці у магазинах мають право на так зване "громадянське затримання". Права представників охорони регулює Закон України "Про охоронну діяльність". Відповідно до цього закону, охоронець – це персонал чи самого магазину чи компанії, яка належить до охоронної діяльності, має відповідну ліцензію. Охоронці не мають права самостійно оглядати особисті речі, але можуть попросити людину їх показати.

"Охоронець має право на затримання особи у таких випадках: 1) при скоєнні або замаху на скоєння кримінального правопорушення 2) безпосередньо після скоєння кримінального злочину або під час безперервного переслідування особи, підозрюваної у її скоєнні. "Громадянське затримання" зводиться до затримання особи та доставки його до правоохоронних органів чи виклику поліції", – додає Горелик.

Якщо ж людина сама добровільно віддала охороні товар, тут кожен випадок слід розглядати індивідуально. Якщо ситуація була розцінена як цілеспрямована крадіжка, з людиною розбиратиметься поліція. Якщо він доведе, що взяв товар випадково, його можуть відпустити.