Проти участі всіх держав-членів ЄС у наданні Україні позики заперечують Словаччина, Чехія, Угорщина та Болгарія.

Водночас Німеччина та кілька інших країн наполягають, що участь усіх членів у фінансуванні має стати умовою ширшої бюджетної угоди.

За даними Reuters, ці чотири держави є одними з найбільших чистих отримувачів коштів із бюджету ЄС.

Суперечка навколо кредиту відображає ширші розбіжності між країнами, які сплачують до спільного бюджету більше, ніж отримують, та тими, які отримують більше, ніж вносять.

Євросоюз планує позичити для України 45 млрд євро в межах чинного бюджету, який завершується наприкінці 2027 року. Повернення цих коштів передбачене лише після виплати Росією воєнних репарацій Києву.

Ще 25 млрд євро у 2027 році мають надати країни, які не входять до ЄС. Серед них - Велика Британія, Норвегія, Японія, Швейцарія та Канада.

Загалом ці 70 млрд євро мають покрити дефіцит фінансування, з яким Україна зіткнеться наступного року.

Крім того, у бюджеті ЄС на 2028-2034 роки пропонують передбачити до 100 млрд євро допомоги Україні.

Європейські лідери планують узгодити рішення щодо фінансування на саміті 17-18 грудня.