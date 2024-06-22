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За чотири дні енергетики заживили оселі 52 тисяч родин, що були без світла, - ДТЕК

Субота 22 червня 2024 20:15
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За чотири дні енергетики заживили оселі 52 тисяч родин, що були без світла, - ДТЕК Фото: за чотири дні енергетики заживили оселі 52 тисяч родин, що були без світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Юлія Бойко

З 18 по 21 червня енергетики компанії ДТЕК змогли відновити електропостачання 64 населених пунктів на Донеччині та Дніпропетровщині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДТЕК.

Зазначається, що Донеччина залишається зоною найбільш активних бойових дій. Попри все за останні чотири доби енергетикам вдалося з дозволу військових дістатися низки пошкоджень мереж, відновити їх та повернути електрику у 26,4 тисячі домівок, знеструмлених через обстріли.

До обстрілів на Донеччині додалася й негода: за останню добу енергетики відновили електропостачання 16,4 тисяч родин, що були без світла через штормовий вітер та зливу. Відновлювальні роботи тривають, однак їх сильно ускладнюють постійні обстріли області.

Також ворог продовжує атакувати і Дніпропетровщину. Тут з 18 по 21 червня енергетики повернули світло у 9,8 домівок жителів області.

В деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, енергетики ДТЕК повертали світло вже десятки разів і продовжують це робити знову попри небезпеку та обстріли.

Нагадаємо, за п’ять місяців 2024 року енергетики ДТЕК повернули світло понад 2,4 млн родин, що були без електроенергії через ворожі обстріли.

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Електроенергія ДТЕК
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